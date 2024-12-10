Rey Manaj-Barış Alper pozisyonunun VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtlarını açıklandı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Haftaya damga vuran olay Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulü VAR'da izleyen hakem Turgut Doman'ın kırmızı kart göstermemesi oldu.
Sivasspor - Galatasaray maçında VAR'da neler konuşuldu?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor - Galatasaray maçının 90+5. dakikasında Sivassporlu Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'a sert faul yaptı. Hakem Turgut Doman Arnavut oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR'da pozisyonu inceleyen Doman kararını değiştirmedi.
VAR'da geçen konuşma:
Turgut Doman: Başka bir açısı var mı? Bileğe mi basıyor yoksa krampona mı?
VAR: Gösteriyorum bir açı daha!
Turgut Doman: Bu açıdan oynatalım bir daha evet.
Turgut Doman: Ben, abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile kramponuna bastığını görüyorum.
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VAR: Turgut hocam. Sana bariz gol şansı için inceleme öneriyorum.
VAR: Temasa, demin ki bana gösterdiğin pozisyonu yaklaştır.
Turgut Doman: Hızlı oynatır mısın?
VAR: Turgut hocam bu temas anı.
Turgut Doman: Hızlı oynat abi.
Turgut Doman: Kale arkası var mı? Elle oynadığını görüyorum ben.
Turgut Doman: Son bir kez geniş açıdan istiyorum.
Turgut Doman: 90 numaranın sarı kartını iptal ediyorum. Kırmızı veriyorum. Direkt serbest vuruşla başlatıyorum.
VAR: Konfirme.