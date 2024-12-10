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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Anadoludakiler Projesi' sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Anadoludakiler Projesi' sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 'Anadoludakiler Projesi' sergisini ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 'Anadoludakiler Projesi' sergisine ilişkin paylaşım yaptı. 

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün eşim Emine Erdogan ’ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca yürütülen Anadoludakiler Projemizin sergisini Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde icra ettik.

Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz aracılığıyla 81 ilimizde hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi; ülkemizin coğrafi, kültürel ve geleneksel zenginliklerini koruyup tanıtmayı amaçlıyor.

Proje ile 3B, yani bereket, birikim ve beceri temaları altında yöresel ürünlerimiz ve zanaat eserlerimiz dijital platforma taşınarak mahallî üreticilerimizin desteklenmesi, kültür hazinemizin geleceğe aktarılması hedefleniyor.

Projemizin uygulanmasına katkı verenleri tebrik ediyor; projenin çok daha geniş kitlelere ulaşmasını, yöresel ürünlerimizin ve kültür değerlerimizin korunmasında öncü bir rol oynamasını temenni ediyorum".

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