Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen'den Türkiye'ye ziyaret

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini açıkladı. Von der Leyen, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıkların korunmasının önemine dikkat çekti.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gelecek hafta başında Suriye'deki gelişmeleri ele almak amacıyla Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini duyurdu.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye'deki durum hakkında önemli fikir alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıklar korunmalıdır." değerlendirmesini yapan von der Leyen, gelecek hafta başında Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğini bildirdi.