DMM'den Türk bayrağı ile ilgili iddialara yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan "Suriye'de Türkiye karşıtı gösteriler" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Görüntülerin Libya'da geçmişte çekildiği ve yanlış bilgiyle kamuoyunu yanıltmaya çalışıldığı belirtildi. DMM, bu tür dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Abone ol

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada Görüntülerin, Suriye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

DDM’nin yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntüler ile ilgili, 'Suriye halkı Türkiye'ye tepki göstermek için Türk Bayrağını yere serip bastı' iddiası doğru değildir. Görüntülerde yer alan araçların Libya plakalı olduğu belirlenmiştir. İddiaya konu saldırının Libya’da, Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Türkiye karşıtı milislerce geçmiş yıllarda gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bahse konu görüntülerin geçtiğimiz yıllarda da benzer asılsız iddialarla paylaşıldığı belirlenmiştir." şeklinde açıklama yapıldı.

Terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntüler ile ilgili, “Suriye halkı Türkiye'ye tepki göstermek için Türk Bayrağını yere serip bastı” iddiası doğru değildir.



Görüntülerin, Suriye ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.… pic.twitter.com/Pobeetxv2k — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) December 10, 2024

Teyit edilmeli

Bu tür dezenformasyonların toplumda endişe yaratmaya yönelik olduğunu ve kamuoyunun dikkatli olması gerektiğini belirtti. Açıklamada, görüntülerin kaynağının doğruluğunun teyit edilmesi gerektiği ve yanlış bilgi yayılmasının önüne geçilmesi gerektiği ifade edildi.