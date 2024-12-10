Türk bayrağına karşı iftiralar gerçek dışı: DMM'den sert açıklama!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan bazı görüntülerin Suriye ile hiçbir ilgisi bulunmadığını açıkladı. Merkezden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ve yanıltıcı bilgiler içerdiği vurgulandı

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada Görüntülerin, Suriye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Bu tür dezenformasyonların toplumda endişe yaratmaya yönelik olduğunu ve kamuoyunun dikkatli olması gerektiğini belirtti. Açıklamada, görüntülerin kaynağının doğruluğunun teyit edilmesi gerektiği ve yanlış bilgi yayılmasının önüne geçilmesi gerektiği ifade edildi.

DDM’nin yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntüler ile ilgili, 'Suriye halkı Türkiye'ye tepki göstermek için Türk Bayrağını yere serip bastı' iddiası doğru değildir. Görüntülerde yer alan araçların Libya plakalı olduğu belirlenmiştir. İddiaya konu saldırının Libya’da, Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Türkiye karşıtı milislerce geçmiş yıllarda gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bahse konu görüntülerin geçtiğimiz yıllarda da benzer asılsız iddialarla paylaşıldığı belirlenmiştir." şeklinde açıklama yapıldı.