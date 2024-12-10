BM: İsrail Suriye'de anlaşmayı ihlal ediyor

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin muhalifler silahlı güçler tarafından devrimesinin ardından ülkedeki karışıklığı fırsat olarak gören İsrail, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal etti. BM, İsrail ordusunun karadaki ilerleyişinin, iki ülke arasında 1974'te imzalanan anlaşmaya aykırı olduğunu söyledi.Abone ol
Suriye'de Heyet Tahrir el-Şam öncülüğündeki silahlı muhalifler önceki gün başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirerek Esad rejimini yıktı. 13 yıllık iç savaşın sonunu getiren operasyon, Suriye'de yeni bir İsrail tehdidi doğurdu.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsrail'in, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal etmesinin, 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlali olduğunu belirtti.
Pedersen, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına katılarak Suriye'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pedersen, New York'taki meslektaşlarıyla bu konuyu yakından takip edeceklerinin altını çizdi.