Bingöl deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Bingöl'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3,5 olarak geçerken Kandilli Rasathanesi ise 3,6 olarak kayda aldı.

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Bingöl'de meydana gelen deprem​ kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Bingöl'de 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın ardından Kandilli'den de açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,6 olarak geçti.

AFAD'ın verileri şu şekilde:

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer: Merkez (Bingöl)

Tarih:2024-12-10

Saat:13:31:30 TSİ

Enlem:39.04083 N

Boylam:40.39667 E

Derinlik:8.42 km