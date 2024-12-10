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Bingöl deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Bingöl deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Bingöl'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3,5 olarak geçerken Kandilli Rasathanesi ise 3,6 olarak kayda aldı.

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Bingöl'de meydana gelen deprem​ kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Bingöl'de 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın ardından Kandilli'den de açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,6 olarak geçti. 

AFAD'ın verileri şu şekilde:

Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer: Merkez (Bingöl)
Tarih:2024-12-10
Saat:13:31:30 TSİ
Enlem:39.04083 N
Boylam:40.39667 E
Derinlik:8.42 km

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