Asgari ücret anketi! Çalışanlar ve işverenler ne kadar zam bekliyor?

Yıl sonu yaklaşırken kamuda ve özel sektörde en çok konuşulan konuların başında zam oranları geliyor.Yenibiriş'in çalışanlarla İK yöneticilerine yönelik düzenlediği ve yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı anket, geçen yıla kıyasla farklı sonuçlar ortaya koydu.

Abone ol

Asgari ücret zammı hakkında yapılan ankete göre, çalışanların yüzde 49'u yüzde 45 ve üzeri zam beklerken, İK profesyonellerinin ise yüzde 32'si yüzde 45 ve üzerinde asgari ücret zammı bekliyor.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 35'i kendi maaşına yapılacak zam oranı için yüzde 50 bir beklenti açıklarken, yüzde 15'i bu oranın yüzde 25'te kalacağını düşünüyor.

Öte yandan zam planlamaları konusunda asgari ücret dışında çalışanlar için İK profesyonellerinin farklı görüşleri olduğu ortaya çıkıyor. Rakamlara göre sadece yüzde 17'si yüzde 50 ve üzerinde zam planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, hem çalışanlara hem de insan yönetimi konusunda çalışan yöneticilere görüşlerini sorduklarını belirtti.

Karaboğa, "Yaklaşık 5 bin kişiyle gerçekleştirilen anketimizin sonucunda çalışanların yüzde 49'u, yüzde 45 ve üzeri zam beklerken, işverenlerin yüzde 32'si yüzde 45 ve üzerinde asgari ücret planlaması olacağını düşünüyor. Anketimizde ayrıca asgari ücret dışında çalışanların da beklentilerini ve İK uzmanlarının bu konudaki planlamalarını öğrenmek istedik. Buna göre anket katılımcılarının yüzde 35'i kendi maaşına zam oranını yüzde 50 olarak bekliyor. Aynı sonuçlarda yüzde 29'u yüzde 40 zam beklerken, yüzde 21'i yüzde 30 ve son olarak yüzde 15'i ise yüzde 20 maaş zammı bekliyor." ifadelerini kullandı.