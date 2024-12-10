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İsrail ordusu Şam'a 25 kilometre yaklaştı Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

İsrail ordusu Şam'a 25 kilometre yaklaştı Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarında devam eden işgalci eylemlerine ilişkin, "İsrail'in, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

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Bakanlık, İsrail'in Suriye topraklarında devam eden işgalci eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin, Suriye'nin egemenliğine, siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne desteğinin yinelendiği açıklamada, "İsrail'in, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun işgal ettiği alanda Şam'a en yakın nokta 25 kilometre mesafede

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından hava saldırılarını artırdığı Suriye'de, Golan Tepeleri'nin de ilerisine girerek Lübnan-Suriye hattındaki toprakları işgal ederken, Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kenti ve çevresindeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nin ilerisine yayılıyor.

İsrail ordusu, Hermon Dağı etekleri, Merid, Arne, Rima, Kale Jundul, Kuneytra'nın dış mahalleleri, Ufanıye, Kuneytriye, Alkahtaniye ve Alhamidiyye bölgelerini işgal etti.

İşgal alanı, Golan Tepeleri'nden kesintisiz devam edecek şekilde kuzeye doğru, Suriye-Lübnan sınırına hakim alanda gerçekleşiyor.

İsrail ordusunun işgal hattında ulaştığı en uç nokta, Suriye'nin 2 bin 814 metreyle en yüksek noktasını da içinde barından Hermon Dağı'nın kuzeydoğu etekleri olarak tespit edildi.

Burası Şam'a 25 kilometre uzaklıkta bulunurken, başkente hakim stratejik bir mevki.

Kaynaklar, İsrail tanklarının, dağın eteklerinin yaklaşık 10 kilometre uzağında olan Katana beldesine girdiğini iddiasını ise doğrulamadı.

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Şam'a ilerlediği yönünde haberlerin "gerçek dışı" olduğunu savundu.

Adraee, "Savunma Kuvvetleri, İsrail'in sınırlarını korumak amacıyla tampon bölge içerisinde ve sınıra yakın savunma noktalarında bulunmaktadır." iddiasında bulundu.

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