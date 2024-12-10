Abdulkadir Uraloğlu kasım ayı deniz istatistiklerini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kasımda limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 artarak 43 milyon 453 bin 419 tona ulaştığını bildirdi.

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Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ocak-kasım dönemi denizcilik istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakanlık olarak deniz ticaretinden daha fazla pay almak için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Uraloğlu, "Bu yıl kasımda limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 artışla 43 milyon 453 bin 419 tona ulaştı. Ocak-kasım döneminde elleçlenen yük miktarı ise 485 milyon 385 bin 610 ton oldu." bilgilerini paylaştı.

Uraloğlu, kasımda Türk limanlarından yurt dışı limanlarına giden yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 azaldığını ve 11 milyon 281 bin 574 tona düştüğünü kaydetti. Yurt dışı limanlarından Türk limanlarına gelen yük miktarının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 21 milyon 188 bin 520 tona çıktığını vurgulayan Uraloğlu, yurt dışı yük taşımalarının yüzde 11,9 artışla 32 milyon 740 bin 94 tona yükseldiğini aktardı.

En fazla yük Aliağa'da elleçlendi

Kasımda bölge liman başkanlıkları arasında en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 453 bin 572 tonla Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarındaki liman tesislerinde gerçekleştiği bilgisini veren Uraloğlu, "Aliağa'yı, 6 milyon 686 bin 312 tonla Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 403 bin 280 tonla İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti. Kasımda limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımaları 5 milyon 956 bin 963 ton, kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 26 bin 362 ton olarak kayıtlara geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, kasımda taşınan yük cinsleri arasında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren kategorinin ham petrol olduğuna dikkati çekerek, limanlarda 5 milyon 586 bin 424 ton ham petrol elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti.

Kasımda limanlardan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsinin 861 bin 781 tonla portland çimento olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Söz konusu yük cinsini klinker ile feldispat takip etti. Ham petrol yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde en fazla taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, briketlenmemiş taşkömürü ve hurda demir izledi." ifadelerini kullandı.

En fazla yük İtalya'ya gitti

Uraloğlu, kasımda limanlardan deniz yoluyla yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla taşımanın İtalya'ya yönelik olduğunu, bunu ABD ve İspanya'ya yapılan taşımaların takip ettiğini aktardı.

Deniz yoluyla Türk limanlarına gelen en fazla yükün ise Rusya'dan yapılan taşımalar olduğu bilgisini veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kasımda limanlarda elleçlenen 32 milyon 470 bin 94 ton yurt dışı yükün yüzde 7,5'i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Türk bayraklı gemilerle yurt dışına taşınan yük miktarı 2 milyon 436 bin 123 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile yurt dışından taşınan yük miktarı ise 30 milyon 33 bin 971 ton ile geçen aynı ayına göre yüzde 13 yükseldi. Bu dönemde elleçlenen konteyner miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 artarak 1 milyon 126 bin 736 TEU'ya ulaştı. Ocak-kasım döneminde limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artışla 12 milyon 422 bin 38 TEU'ya çıktı. Ayrıca, yurt dışı konteyner taşımalarının yüzde 12,5'i Türk bayraklı gemilerle gerçekleşti."