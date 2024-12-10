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İran'dan rejim sonrası açıklaması: Suriye'de silahlı gücümüz kalmadı

İran'dan rejim sonrası açıklaması: Suriye'de silahlı gücümüz kalmadı

Esad'ın en büyük destekçisi durumunda olan İran, rejimin devrilmesiyle Suriye'den tamamen çekildiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, Esad rejiminin yıkılmasından sonra Suriye'de İran'ın silahlı varlığının kalmadığını söyledi.

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Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İran, ülkedeki askeri varlığıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, Suriye’de artık İran’a bağlı herhangi bir silahlı gücün bulunmadığını duyurdu. Bu açıklama, İran’ın bölgedeki stratejisine dair yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

İran’ın Khabaronline haber sitesine göre, Hüseyin Selami bu açıklamayı İran Meclisi’nde düzenlenen ve Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığı kapalı bir toplantıda yaptı. Toplantıda konuşan Selami, Beşar Esad rejiminin yıkılmasına kadar İran'ın Suriye'de askeri danışmanlar ve güçlerle bulunduğunu, ancak artık ülkede herhangi bir askeri varlığının kalmadığını belirtti.

Selami, İran'ın Suriye'deki varlığının yalnızca Esad rejiminin desteklenmesine yönelik olduğunu ve rejimin devrilmesiyle birlikte bu misyonun sona erdiğini ifade etti. Bu açıklama, İran'ın Suriye politikasında önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

Kapalı toplantıda, bölgedeki askeri stratejiler, İsrail’in operasyonları ve İran’ın bu operasyonlara karşılık olarak gerçekleştirdiği hamleler detaylı bir şekilde ele alındı. Hüseyin Selami, İran’ın bölgedeki güvenlik ve istihbarat stratejilerinin de değerlendirildiğini aktardı. Özellikle İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları ve İran’ın bu saldırılara verdiği yanıtlar, toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

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