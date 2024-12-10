Isparta'da helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Ülkelerine dönen Suriyeliler için Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı da açıldı

Van'da 30 aracın karıştığı zincirleme kaza! Ölenler ve çok sayıda yaralı var

Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası! Ölenler ve çok sayıda yaralı var