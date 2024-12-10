BIST 10.222
DOLAR 34,85
EURO 36,73
ALTIN 2.990,47
HABER /  GÜNCEL

Sıkıyönetim ilanı sonrası karar çıktı! Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol gözaltı talebi

Sıkıyönetim ilanı sonrası karar çıktı! Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol gözaltı talebi

Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve hükümet hakkında önemli bir adım attı. Meclis, Yoon dahil toplam 8 kişinin gözaltına alınmasını talep eden bir yasa tasarısını kabul etti.

Abone ol

Sıkıyönetim duyuruları, ülkelerde geniş çapta protestolara ve muhalefet partilerinin sert eleştirilerine yol açmıştı. Güney Kore Ulusal Meclisi, gerekçesinde, sıkıyönetim kararının anayasaya aykırı olduğu ve temel insan haklarının ihlal edildiği belirtildi. Meclis toplantılarında, bu kararlarla demokratik olarak sekteye uğratıldığına vurgu yapıldı. 

Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin derhal gözaltına alınmasını talep eden tasarıyı kabul etti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan'dan Halil Umut Meler kararı
Suudi Arabistan'dan Halil Umut Meler kararı
DenizBank Seçil Erzan'dan sonra berber Zekai ile gündemde!
DenizBank Seçil Erzan'dan sonra berber Zekai ile gündemde!
Esad'ı övdü ÖSO'ya terörist dedi Doğu Perinçek hakkında soruşturma başlatıldı
Esad'ı övdü ÖSO'ya terörist dedi Doğu Perinçek hakkında soruşturma başlatıldı
Tartışılan paylaşımlara imza atan İbrahim Haskoloğlu Türkiye'den taşınma kararı aldı
Tartışılan paylaşımlara imza atan İbrahim Haskoloğlu Türkiye'den taşınma kararı aldı
Ehliyet alma yaşına düzenleme yapıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ehliyet alma yaşına düzenleme yapıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika! Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Son dakika! Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası! Ölenler ve çok sayıda yaralı var
Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası! Ölenler ve çok sayıda yaralı var
Bayraktar TB2, rekorlarına bir yenisini daha ekledi
Bayraktar TB2, rekorlarına bir yenisini daha ekledi
Emeklilik hayaliyle büyük vurgun! Erhan Nacar kendini böyle savundu
Emeklilik hayaliyle büyük vurgun! Erhan Nacar kendini böyle savundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Bakan Yerlikaya açıkladı: "Çengel" operasyonlarında 324 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı: "Çengel" operasyonlarında 324 şüpheli yakalandı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları