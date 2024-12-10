Sıkıyönetim ilanı sonrası karar çıktı! Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol gözaltı talebi

Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve hükümet hakkında önemli bir adım attı. Meclis, Yoon dahil toplam 8 kişinin gözaltına alınmasını talep eden bir yasa tasarısını kabul etti.

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Sıkıyönetim duyuruları, ülkelerde geniş çapta protestolara ve muhalefet partilerinin sert eleştirilerine yol açmıştı. Güney Kore Ulusal Meclisi, gerekçesinde, sıkıyönetim kararının anayasaya aykırı olduğu ve temel insan haklarının ihlal edildiği belirtildi. Meclis toplantılarında, bu kararlarla demokratik olarak sekteye uğratıldığına vurgu yapıldı.

Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin derhal gözaltına alınmasını talep eden tasarıyı kabul etti.