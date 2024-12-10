Emeklilik hayaliyle büyük vurgun! Erhan Nacar kendini böyle savundu

Bir dönem sosyal güvenlik uzmanı ve astrolog unvanıyla sıkça televizyon programlarına çıkan Erhan Nacar'ın, yurt dışında yaşayan çok sayıda Türk'ü, Türkiye'de 28 bin lira karşılığında EYT'den emeklilik hayali sattığı iddia edildi.

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Yurt dışında yayın yapan Türk kanallarına çıktığı, Avrupa ülkelerinde çeşitli yerlerde emeklilik hakkında seminerler verdiği belirtilen Nacar'ın, kendisine ödeme yapan gurbetçiler için SGK'ya herhangi bir ödeme yapmadığı öğrenildi. 2 yıldır paralarını geri almak için uğraşan dünyanın dört bir yanından birçok Türk, Türkiye'ye gelerek şikayetçi oldu.

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre Nacar ve birlikte hareket ettiği 4 şüpheli hakkında Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 26 yıla kadar hapis cezası istenirken mağdur gurbetçiler konuştu.

"75 bin euro verdik, ne emekli yaptı ne de parayı ödedi"

Almanya'da yaşayan Recep İşcan da (58) Erhan Nacar'a 75 bin Euro vermesinin ardından tüm birikimini kaybedip Türkiye'ye yerleştiğini fakat emekli olamadığını söyledi. İşcan'ın kızı Şeyma İşcan (34), "Avrupa kanallarına çıkıyor. Babam bu adamı sürekli izliyordu. Almanya'da evimizi sattık. Babamın 30 senelik birikimini aldı. 75 bin Euro verdik, ne emekli yaptı ne de parayı ödedi. Sürekli dini kullanıyor. Biz de araştırınca birçok mağdur olduğunu öğrendik. Bazen de kanallara astrolog olarak çıkıyordu.

Yurt dışında camilerde seminer düzenliyor, insanları kandırıyor.Babam bu paraları benden gizli verdi, haberim olsaydı buna engel olurdum. Kendisiyle konuştuğumuzda paraları ödeyeceğini söyledi, ödeyeceğine dair imzalı belge verdi ancak 'param yok' diyerek ödeme yapmıyor. Alay eder gibi Gürcistan'a kaçacağını söylüyor. 'Erhan Nacar Mağdurları' olarak sosyal medya mecralarında gruplar kuruldu, yüzlerce insan mağdur. Avukatımız aracılığıyla suç duyurusunda da bulunduk. Ancak bu kişi Gürcistan'a kaçarsa ne olacak? Babam ve annem yıllarca gurbet acısı çekti, şimdi de Türkiye'de kimsesiz kaldık. Bizim canımız yandı, başkalarının yanmasın" ifadelerini kullandı.

"Paramızı isteyince vermeyeceğini söylüyor"

Fransa'da yaşayan Aysel Aydın (60), "Ben de 28 bin 700 Euro verdim. Vekalet çıkartmamı istediler. 500 Euro vekalet parası da ödedik. Emeklilik için parayı gönderdik. Vekalet sürecinde Fransa'daki Türkiye Konsolosluğu da bizi uyardı. 'Bu şahıs dolandırıcı' dediler. Kendisi bizi şikayet etmekle tehdit ediyor. Paramızı isteyince vermeyeceğini söylüyor. Bir mağdur bu adam yüzünden kalp krizi geçirdi. Biz 1 senedir paramızı bekliyoruz. Ben de bu durumdan dolayı sağlığımdan oldum" şeklinde konuştu.

"2 senedir bekliyorum"

Belçika'da yaşayan ve Türkiye'de emekli olmak istediği için Erhan Nacar'a başvuran Nahit Yıldırım (60) ise, "Kendisini televizyonda izliyordum. Avrupa'da yaşayan gurbetçilere Türkiye'de emeklilik vaat ediyor. 20 bin Euro verdim, 2 sene oldu hala bekliyorum. Bizi mağdur etti. Bir sürü mağdur var. Milletin parasıyla geçiniyor. Hasta olduğunu söylüyor, sürekli oyalıyor. Kendisiyle İstanbul'da randevulaştık ama kendini avukat olarak tanıtan Ümit Özoğlu geldi. Kendisine 20 bin Euro verdim ve elime sahte makbuz vermişler bunu ben başta anlamadım, kızım kontrol edince sahte olduğunu anladık. 2 sene oldu hala bekliyorum.

Telefonla aradığımda yanındaki çalışanı İnci Balcı sürekli 'Erhan Nacar'ın ofiste olmadığını kanser olduğunu, tedavi gördüğünü, dosyanın işlemde olduğunu' söyleyerek bizi oyalıyordu. Diğer mağdurlara da aynı söylemlerde bulunuyordu. Bizi mağdur etti. Bir sürü mağdur var. Milletin parasıyla geçiniyor. Paralarımızı sigortaya yatırdığını söylüyor ancak SGK'ya yatan bir para yok. Paralarımızı da iade etmiyor, bizim ve diğer mağdurların paralarıyla çantalar dolusu Euro'larla internetten yayınlar açıyor, emekli olamadığımdan Türkiye'ye dönemiyorum" dedi.

26 yıl hapsi istendi

Erhan Nacar'ın başka bir kişiyi toplamda 32 bin Euro dolandırması nedeniyle şikâyetçi olundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda, başsavcılık iddianame hazırladı. İddianamede, şüphelilerin irade birliği içerisinde hareket ettiği değinilirken, suçun zincirleme şekilde işlendiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheliler Erhan Nacar, Ayşegül Kalaycı, İnci Balcı, Mete Korkmaz ve Ülkü Seyfi hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 26 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Erhan Nacar ve diğer 4 şüphelinin Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması devam ediyor. Erhan Nacar hakkında şikâyetçi olan diğer mağdurların da soruşturmalarının devam ettiği öğrenildi.

İddialara cevap verdi: "İtibarımı düşürmeye çalışıyorlar"

Erhan Nacar ise hakkındaki iddialara şöyle yanıt verdi: "Dedikleri kadar bir meblağ yok, suçlamaları asla kabul etmiyorum. Ödememe gibi bir durum yok. Ben onlara ödeyeceğimi söylüyorum ama benden daha fazlasını istiyorlar. İtibarımı düşürmeye ve beni karalamaya çalışıyorlar. Buyursun, gelsinler. Ödedikleri kadar benden alabilirler.

Niyetleri beni Avrupa'da kötü lanse ettirmek. Benim birçok müşterim var. 2019 yılında yeni bir yasa geldiği için bunların dosyaları askıda kaldı. Biz zaten şuan bu durumu çözmeye çalışıyoruz. Basını kullanmakla beni tehdit edip daha fazla para istiyorlar. Benden haksız kazanç elde etmeye çalışıyorlar. Ben yakın zamanda beyin kanaması geçirdim. O yüzden de süreç aksadı."