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Türk profesör İngiltere'de kayboldu! Orhan Ekren'den 2 haftadır haber alınamıyor

Türk profesör İngiltere'de kayboldu! Orhan Ekren'den 2 haftadır haber alınamıyor

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, üyesi olan ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Orhan Ekren'den 26 Kasım'dan bu yana haber alınamadığını bildirdi.

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Odadan yapılan açıklamada, Ekren'i İngiltere'deki emniyet güçlerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu'nun sürece aktif bir şekilde dahil olduğunu belirtildi.

Süreci yakından takip ettikleri belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Odamız, süreci yakından takip etmekte ve yetkili mercilerle sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Değerli üyemiz Prof. Dr. Orhan Ekren'in bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyoruz. Bu süreçte arama çalışmalarına katkıda bulunan tüm resmi kurumlara teşekkür eder, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmek isteriz. Prof. Dr. Orhan Ekren'in ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve destek dileklerimizi iletiyoruz."

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