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Sağlık birimlerinde 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edilecek

Sağlık birimlerinde 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edilecek

Sözleşmeli olarak 26 bin 673 sağlık personeli istihdam edilecek.

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Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere 26 bin 673 personel, sözleşmeli olarak sağlık birimlerinde istihdam edilecek.

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