Okan Buruk'tan Mourinho açıklaması: Bazen gülerek geçmek lazım

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho'nun sarı kırmızılı takım ve kendisi hakkında yaptığı açıklamaların bir strateji olduğunu belirterek, "Bu tür önemli isimlerin değerini bilmek lazım, bazen gülerek geçmek gerekiyor" dedi. Buruk, kariyer hedeflerinden hakem performanslarına ve takım planlamasına kadar birçok konuda da değerlendirmelerde bulundu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho'nun sarı kırmızılı takım ve kendisi hakkında verdiği demeçlerin bir strateji olduğunu söyledi.

Rafine TV YouTube kanalına konuşan Okan Buruk, kısa ve uzun vadeli kariyer hedeflerinden hakemlerin performansına, Osimhen'in Galatasaray'daki geleceğinden Kerem Aktürkoğlu'nun sarı kırmızılı takımdan ayrılışına kadar birçok konuda da çarpıcı sözler sarf etti.

Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Uzun vadeli hedefim Avrupa'da takım çalıştırmak"

"Kısa vadeli hedefim; Galatasaray'da iki sene daha sözleşmem ve iki tane daha şampiyonluk kazanmak istiyorum. 5. yıldız hedefimiz var, onu gerçekleştiren teknik direktör olmak isterim. Avrupa'da tekrar final oynayabilmek de çok önemli. İleriye dönük olarak da yurtdışında da bir Türk olarak çalışmak isterim. Premier Lig, Serie A gibi Avrupa'nın önemli liglerinden birinde çalışmak bir Türk teknik direktör için bence önemli."

"MHK'nin sahanın hakiminin hakemler olduğunu göstermesi gerekiyor"

"Her hakemin doğrusu, yanlışı oldu. Profil biraz daha değişti şimdi. Daha genç hakemler çıkıyor. İyi niyetliler ama hata yapmaya daha müsaitler. Yeni hakemlerimizde tecrübe eksikliği var. Bizim onlara o gücü ve özgüveni vermemiz gerekiyor. Biz onlara bu özgüveni veremiyorsak zaten o hakemlerin sahada rahat olma şansları kalmıyor. MHK'nin sahanın hakiminin hakemlerin olduğunu biraz daha göstermesi gerekiyor. Bence en doğru yol bu olacaktır diye düşünüyorum."

"Galatasaray, Osimhen'i tutmak için elinden geleni yapar"

"Ben tabii ki Osimhen'in kalmasını isterim. Oyuncu burada mutlu ve sene sonuna kadar önümüzde çok zaman var aslında. Oyuncuyu da çok etkilemeden... Çünkü mutlu, her şey yolunda gidiyor. Biz istiyoruz ama bunun için erken, biraz daha zaman geçmesi gerekiyor bu şeyin oluşması için. Galatasaray, oyuncu da bunu istediği takdirde oyuncuyu tutmak için elinden geleni yapar."

"Beklerle ilgili sıkıntı yaşadık ama bizim işimiz çözüm bulmak"

"Beklerle ilgili son yıllarda hep sıkıntı yaşadık. Bu sene için Ismail Jakobs ve Jelert transferleri yaptık. Bu sene hep genç oyuncuları transfer ettik. Jakobs ufak tefek sakatlık sorunları dışında bizi çok memnun etmişti. Jelert yaptığımız bir yatırım. 2003 doğumlu. İleriye dönük de bize katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Onu zaman içerisinde kullanıyoruz. Bir yandan yatırım yaptık, bir yandan oyuncuları kullanıyoruz, bir yandan da Barış Alper'e ekstra bir mevki çıkardık. Kaan Ayhan geçen seneden beri sağ bekte oynadı. 3'lü savunma oynadığımızda yine Yunus ve Barış'ı Sallai ile birlikte kanat beki olarak kullanıyorum. Elimizdeki oyunculara göre adapte oluyorum, çözüm arıyorum. Mevcut düzende de bu çözümleri bulduk aslında. Sol beklerin, sağ beklerin olmadığı yerde hep bir çözüm bulduk. Bizim işimiz de çözüm bulmak aslında."

"Kerem Aktürkoğlu gitmek için çok bastırdı"

"Kerem Aktürkoğlu gitmeyi çok istedi. Önemli bir teklif geldi onun için. Çok gitmek istedi, çok bastırdı. Kulübümüz de bunu kabul etti. Gitmeseydi tabii ki biz hem üçlü savunmada hem dörtlü savunmada Kerem'in yeri bizde tabii ki var. Yunus'a forma şansı çıktı. Yunus da çok beğendiğimiz ve hep beklediğimizdi. Yunus antrenmanlarda çok iyiydi ve bunu bir türlü maçlara yansıtamıyordu. Daha çok forma şansı verdik çok iyi oynuyor."

"Mourınho strateji yapıyor, bazen gülerek geçmek lazım"

"Mourinho'nun burada olması çok güzel, rakip olabilmemiz de çok güzel. Bu tür önemli isimlerin değerini bilmemiz lazım. Bir strateji olduğu için o konuşmaları yaptığını da çok net biliyorsunuz. Benim için de konuştu, Galatasaray için de konuştu, diğer takımlar için de konuştu. Bu bir strateji. Siz onu bazen iyi bir şekilde bazen gülerek bazen de farklı şekilde geçeceksiniz ama önemli olan bu tür önemli bir ismin Türkiye'de olması."

"Bir de teknik adamlar kavga ederse..."

"Ben sadece maça odaklanmayı seviyorum, rakip teknik adam ve rakip seyirciden çok. Maç öncesi Mourinho geldi bizim kulübenin önünde bekledi. Ben biraz da geç çıktım. El sıkıştık, yerine geçti. Maç bitti, yine gittik konuştuk, birbirimize sarıldık içeri girdik. Olması gereken de bu. Teknik adamların birbirlerine verdiği mesaj çok önemli. Bir de biz kendi aramızda kavga etmeye başlarsak, zaten herkes kavga ediyor, bir de teknik adamlar bunu yaparsa iş daha da kötüye gidiyor. Zaman zaman duygusal ya da yanlış demeçler verebiliyoruz."