BIST 10.257
DOLAR 34,82
EURO 36,78
ALTIN 2.978,75
HABER /  GÜNCEL

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin telefonda kendilerini asker, polis, cumhuriyet savcısı gibi tanıtarak vatandaşlardan 5 milyon 192 bin lira aldıklarını belirledi.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Afyonkarahisar, İstanbul, Samsun ve Van'da eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini gece de sürdürecek
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini gece de sürdürecek
Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Takımda kalacak
Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Takımda kalacak
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
DEM Parti'li Tuncer Bakırhan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrısına Bahçeli'den alkış
DEM Parti'li Tuncer Bakırhan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrısına Bahçeli'den alkış
5 ülkeden Suriye kararı! Resmen askıya alındı
5 ülkeden Suriye kararı! Resmen askıya alındı
Hamas: Suriye halkının özgürlüğe ulaşmadaki başarısını kutluyoruz
Hamas: Suriye halkının özgürlüğe ulaşmadaki başarısını kutluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yayladağı Sınır Kapısı gidişlere açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yayladağı Sınır Kapısı gidişlere açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzatılan elin kıymeti bilinmedi, Esad kaçmış, Baas diktatörlüğü çökmüştür
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzatılan elin kıymeti bilinmedi, Esad kaçmış, Baas diktatörlüğü çökmüştür
Fenerbahçe'den olay açıklama: Kendini bilmez şahıs
Fenerbahçe'den olay açıklama: Kendini bilmez şahıs
Galatasaray'da forvette bir tek Michy Batshuayi kaldı
Galatasaray'da forvette bir tek Michy Batshuayi kaldı
Suriye'de rejim askerlerine af kararı çıktı
Suriye'de rejim askerlerine af kararı çıktı