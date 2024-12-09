Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yayladağı Sınır Kapısı gidişlere açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalif güçlerin son olarak Şam'ı da ele geçirmesi ve yerleşmesinin ardından Türkiye'deki Suriyelilerin dönüşlerde yoğunluk yaşamaması için Yayladağı Sınır Kapısı'nın da açıldığını duyurdu..

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2011'den bu yana devam eden kanlı iç savaşta dengeler değişti. 27 Kasım'da harekete geçen muhalifler Halep, Hama, Humus ve son olarak Şam'ı da ele geçirerek Beşar Esad rejimini devirdi.

Muhalifler karşısında 61 yıllık Baas rejiminin düşüşünü izleyen Esad, ülkesinden kaçtı.

Beşar Esad'ın ülkesini terk etmesinin ardından Suriyeliler ve muhalif gruplar kutlamalar yapmaya devam ederken bir yandan da mülteci Suriyeliler ülkesine dönmek için harekete geçti.

Bu kapsamda sınır kapılarına akın eden Suriyelilerin yoğunluğunu azaltmak için yeni bir karar alındı.

YAYLADAĞI SINIR KAPISI AÇILIYOR

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan Yayladağı Sınır Kapısı'nın da gidişlere açılacağını duyurdu.