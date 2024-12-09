Fenerbahçe'den olay açıklama: Kendini bilmez şahıs

Fenerbahçe, Sivasspor maçında Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı pozisyonla ilgili bir açıklama yayınladı. Barış Alper'e geçmiş olsun dileklerini ileten ve pozisyonun kırmızı kart olduğunu belirten sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılı idareci Metin Öztürk'e ise tepki gösterdi.

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Fenerbahçe, Sivasspor maçında Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı ve Türk futbolunun gündemine oturan pozisyon ile ardından yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı.

"BARIŞ ALPER YILMAZ'A GEÇMİŞ OLSUN"

Sarı-lacivertlilerden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Dün oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun diyoruz.

"TARTIŞMASIZ KIRMIZI KART"

Tartışmasız kırmızı kart gerektiren bu pozisyonu görmezden gelen hakemin yarattığı kaosun, hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz.

"KENDİNİ BİLMEZ METİN ÖZTÜRK"

Maç sonunda, Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper Yılmaz'ı sakatlayan Sivassporlu oyuncunun Fenerbahçe ile ilişkisi olduğunu ima ederek bu olaya Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyor;

Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz. Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde Fenerbahçe'yi hedef göstererek Kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz."

METİN ÖZTÜRK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına neden olan pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

"Hepimizin gözleri dolu. Çok üzgünüz. 3 hafta önce sakatım diyerek rakibimizin maçına çıkmayan Rey Manaj, bugün bir milli futbolcuyu, Barış Alper'i katletti. O hakem, hemen hakemliği bıraksın. VAR'a gitti. Görmezsin... VAR'a gittin. Kırmızı kart nasıl olur bilmiyorum, kırmızı kartın başka tanımı var mı bilmiyorum. Manaj, Barış'ı katlederken seyreden hakem, VAR'a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro var. Anlamakta zorluk çekiyoruz. Dün, Beşiktaş - Fenerbahçe maçında gördük, bir oyuncu aynı maç içinde 2 sarı kart görürse oyundan atılır. 3 sarı kartlık pozisyon oldu. 4. oldu. Atılmadı. Yayıncı kuruluş ayrı bir dünya. İstemeden mi yapıyorlar, zorla mı yaptırıyorlar bu işi. Konu Galatasaray olunca Galatasaray'ın aleyhine olan her pozisyon defalarca gösteriliyor. Galatasaray ile ilgili hiçbir pozisyon doğru dürüst gösterilmiyor. Bunlardan biri Mertens ile ilgili pozisyon. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler, bir an önce Türk futbolunun önüne açsınlar. En azından böyle hizmet etsinler. Hizmet ederken istifa edene kadar da kaç hafta kalacaklar bilmiyorum, bu adaletsizlikle kalma şansları yok. Bu yayıncı kuruluşa da çekidüzen versinler, teknolojiyi mi adamları mı değişecek... Kötü niyet değilse beceriksizlik. Bugün bir milli futbolcu katledildi. Gözyaşlarıyla izledik. Onlar nasıl izledi bilmiyorum. Belki de timsah gözyaşlarıdır. Pozisyonu izleyince ağlarsınız. Kasıtlı bastı. Pozisyon gereği değil. 3 hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu, kasıtlı olarak Barış Alper'i katletti. Sivasspor yönetimini tenzih ediyorum. Onlar ellerişnden geldiği kadar ağırladı. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler."