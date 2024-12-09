Suriye'de rejim askerlerine af kararı çıktı

Suriye Devlet Televizyonu tarafından duyurulan habere göre, Suriyeli muhaliflerin Esad rejiminde görevli tüm askerler için genel af çıkardıkları duyuruldu.

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, muhaliflerin başarılı mücadelesi ile çökertildi. Uzun süre yaşanan sessizlikten sonra 27 Kasım'da tekrar harekete geçen Suriyeli muhalifler, 30 Kasım'da Halep'i ve Tel Rıfat'ı aldıktan sonra yürüyüşlerini sürdürerek son olarak Şam'ın kontrolünü de ele geçirdi.

Suriyeli muhaliflerin ilerleyişi sürerken dikkat çeken gelişmeler de yaşanıyor.

REJİM ASKERLERİ İÇİN AF KARARI ÇIKARTILDI

Gelen son dakika bilgisine göre, muhalifler, rejim askerleri için af kararı çıkardıklarını duyurdu.

Bölgede gerilim tırmanırken Suriye Devlet Televizyonu tarafından duyurulan habere göre Suriyeli muhalifler Esad rejiminde görevli tüm askerler için genel af çıkardıklarını bildirdi.

Muhalifler tarafından alınan kararın ülkede barışın sağlanmasında önemli etki etmesi bekleniyor.