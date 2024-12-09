Suriye Merkez Bankası'ndan açıklama

Suriye Merkez Bankası, vatandaşlara ait bankalardaki mevduatların güvende olduğunu ve zarar görmediğini açıkladı.

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Suriye Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, bankanın çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Suriye’deki bankaların ve finans kuruluşlarının da müşterilerine hizmet vermeye devam edeceğine işaret edilen açıklamada, “Faaliyet gösteren tüm bankalarla iş yapan vatandaşlarımıza, bu bankalara yatırdıkları mevduat ve fonların güvende olduğu, zarar görmediği ve görmeyeceği konusunda güvence veriyoruz.” denildi.