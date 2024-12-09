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Meteoroloji saat verdi: Marmara'ya gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji saat verdi: Marmara'ya gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji, Marmara Bölgesi’nde bu gece Bilecik dışında yer yer kuvvetli sağanak beklediğini açıkladı. Yağışların çarşamba sabahına kadar sürmesi tahmin ediliyor. Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışların Bilecik dışında tüm bölgede bu gece saatlerinden itibaren kuvvetleneceğini duyurdu.

Yağışların çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, özellikle ani sel, su baskınları, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Marmara Bölgesinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (09.12.2024 Pazartesi) ilk saatlerden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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