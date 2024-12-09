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Ankara'da hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu toprağa verildi

Ankara'da hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu toprağa verildi

Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren anne ve 3 çocuğu Çankırı'da toprağa verildi. Aynı kazada yaşamını yitiren Hakan Köroğlu'nun cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildiği öğrenildi.

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Çandır mevkisinde dün kontrolden çıkarak köprülü kavşaktan düşen otomobilde yaşamını yitiren anne Sevim Ünal (52) ile çocukları Ali Alperen Ünal (28), Saniye Esra Ünal (29) ve Büşra Ünal'ın (31) cenazeleri Çankırı'ya getirildi.

Ahmet Yesevi Camisi'ndeki cenaze namazı öncesi, eşi ve üç çocuğunu kaybeden Ahmet Ünal ile en küçük çocuğu Yavuz Ünal taziyeleri kabul etti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve üç çocuğun cenazesi Sarıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, Ünal ailesinin yakınları ile Vali Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Korkunç kazada 5 kişi ölmüştü

Ankara'nın Kalecik ilçesinde dün Çandır mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 18 ABK 392 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprülü kavşaktan düşmüş, kazada araçta bulunan aynı aileden Saniye Esra Ünal, Sevim Ünal, Büşra Ünal, Ali Alperen Ünal ile Hakan Köroğlu (31) araçta sıkışarak hayatını kaybetmişti.

Kazada yaşamını yitiren Büşra Ünal'ın eşi Hakan Köroğlu'nun cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildiği öğrenildi.

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