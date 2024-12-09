Komisyona günler kaldı! DİSK, asgari ücret talebini açıkladı

Asgari ücret masasında olmayan sendika konfederasyonlarından biri olan DİSK, asgari ücret maratonu öncesinde açıklamalarda bulundu. Asgari ücret talebini açıklayan Disk, asgari ücretin en az yoksulluk sınırının yarısı civarında olması gerektiğini belirterek 33 bin 500 TL'lik bir rakam çıkardı.

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Türkiye'de merakla beklenen asgari ücret zammı sadece asgari ücretlinin değil; zam oranları yeni asgari ücrete göre belirlenecek çalışanların da gündeminde.

Son olarak işçi konferadasyonlarından DİSK de asgari ücretle ilgili geniş kapsamlı bir rapor yayımlarken, bu raporda taleplerini sıraladı.

Konfederasyon asgari ücretin belirlenmesinde geçim şartlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Asgari ücret artışında yoksulluk sınırının bir kriter olarak dikkate alınması gerektiğini belirten DİSK; hanede iki çalışan olması varsayımından hareketle asgari ücretin en az yoksulluk sınırının yarısı civarında olmasını talep etti.

Türk-İş'in son araştırmasına göre Kasım'da yoksulluk sınırı 66 bin 976 olarak belirlenmişti. Bu veri üzerinden hesaplandığında DİSK'in talebi yaklaşık 33 bin 500 TL'ye işaret etti.