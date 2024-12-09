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Esar rejimi sona erdi çimento hisseleri tavan yaptı Borsa İstanbul'da 'Suriye' hareketliliği

Esar rejimi sona erdi çimento hisseleri tavan yaptı Borsa İstanbul'da 'Suriye' hareketliliği

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad iktidarının sona ermesi borsayı destekledi. Suriye'ni yeniden imarı beklentisinin artmasıyla çimenko hisseleri tavan yaptı.

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Suriye'de 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmasıyla 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş sonucunda, 61 yıllık Arap Sosyalist Baas Partisi ve rejimin son varisi Beşşar Esed'in iktidarı yıkılırken, yakın coğrafyadaki siyasi ve jeopolitik gelişmelerin yurt içi pay piyasalarında yansımaları yakından takip ediliyor.

Türkiye'nin, yeni kurulacak Suriye rejimiyle ilişkilerini güçlendirme ihtimaline yönelik iyimser beklentiler ve bölgede savaş tahribatını gidermek için yeniden yapılandırmada öne çıkan ülke olması, yurt içi piyasalarda olumlu bir hava esmesinde etkili olan unsurlar olarak öne çıktı.

Türk şirketlerinin bölgede aktif rol oynayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle özellikle taş toprak, metal ana sanayi ve inşaat sektörleri bünyesindeki şirketlerin hisselerindeki yükselişler dikkati çekti.

Söz konusu gelişmelerle Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıranlar yüzde 6,5 ile taş toprak, yüzde 5,2 ile metal ana sanayi, yüzde 3 ile inşaat, yüzde 1,7 ile gıda içecek oldu.

Analistler, Suriye'de 61 yıllık Başşer Esed rejiminin yıkılmasının ardından bölgede yeni bir sayfa açılmasının Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkileri güçlendireceği öngörüsünde bulunarak, bölgenin inşası için aktif rol oynayacak şirketlerin hisse performanslarının yakından takip edileceğini aktardı.

Çimento hisseleri tavan yaptı

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazanırken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,46 düşüş ve yüzde 1,32 primle hareket ediyor.

Güne başlarken sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,19 ile taş toprak olurken; şu sıralarda yüzde yüzde 6,64 oranında primde bulunuyor.

Şu dakikalar itibarıyla Uşak Seramik, İskenderun Demir Çelik, Limak Doğu Anadolu Çimento, Oyak Çimento tavan olurken; Niğde Beton yüzde 8,57, Çimsa Çimento Sanayi yüzde 9,88, Afyon Çimento yüzde 8,22, Kardemir Karabük Demir Çelik yüzde 8,29, İzmir Demir Çelik yüzde 8,71 primle işlem görüyor.

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