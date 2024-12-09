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Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması "Tavrımız nettir"

Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması "Tavrımız nettir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili heyecanlandıran bir açıklama daha yaptı. Çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizen Bakan Işıkhan, "Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir" dedi.

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Milyonlarca çalışanın gözü 2025 yılı için belirlenecek olan asgari ücrette... 2025 yılı asgari ücreti için bugün ilk kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan milyonları heyecanlandıran bir açıklama geldi. 

"Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir" 

Fahiş fiyatlarla mücadele vurgusu yineleyen Bakan Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmemesi için çalıştıklarının altını çizdi. Bakan Işıkhan, "Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir" dedi. 

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını, aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğimiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir"

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