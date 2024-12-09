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Ebru Yaşar'dan tebrik toplayan konuşma... Ödülünü kız çocuklarına adadı

Ebru Yaşar'dan tebrik toplayan konuşma... Ödülünü kız çocuklarına adadı

Ebru Yaşar'dan tebrik toplayan konuşma... Ödülünü kız çocuklarına adadı Ebru Yaşar, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçısı' ödülüne layık görüldü. Ünlü isim ödülünü kız çocuklarına adadı.

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50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçısı' ödülünü Ebru Yaşar aldı. Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Yaşar, yaptığı konuşmayla da büyük beğeni ve alkış topladı. Ödülü kız çocuklarına adayan Yaşar, şunları kaydetti;

Ödül almak için bugüne kadar birçok kez sahneye çıktım ama ama bugün 19 yaşındaki konservatuar öğrencisi Ebru'nun heyecanıyla karşınızdayım. İçimdeki bu heyecanı ve beni başarıya götüren inadı hiç kaybetmediğim için gerçekten mutluyum. Küçük bir kızım var ve ona hayatta tutkulu ve inatçı olmayı öğretiyorum. Kızlarınıza iyi bakın; onların elinden yaşama tutunacakları inatlarını almayın. Bilin ki o inat ona bir gün başarıyı getirecek. Ülkemizde, Filistin'de, Suriye'de, geri kalan tüm dünyada; mutlu ve güvende olmak en doğal hakları olan kız çocukları için ödülümü almak istiyorum”

Stiliyle de dikkatleri üzerine çeken Ebru Yaşar, ödül gecesinde altın sarısı Dolce Gabbana marka uzun bir elbise tercih etti.

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