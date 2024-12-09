Erdoğan Şam’ın düşeceğini biliyor muydu? Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü yaptığı açıklamaya dikkat çekerek, "Demek ki Erdoğan, Şam’ın düşeceğini öngörüyormuş." ifadelerini kullandı.

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. 13 yıldır devam eden iç savaş son 12 günde bitti.

Baş döndüren gelişmeyi Hürriyet'teki yazısında yorumlayan Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma yaptığı yaptığı açıklamaya dikkat çekti.

Yorumcular Şam rejiminin düşmesine pek şans tanımazken Erdoağan'ın “İdlib, Hama ve Humus. Hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibariyle devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde bu yürüyüş devam etsin.” sözlerine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu açıklamaya baktığımda kendi kendime şunu söylüyorum: Demek ki Erdoğan, Şam’ın düşeceğini öngörüyormuş."