BIST 10.194
DOLAR 34,82
EURO 36,76
ALTIN 2.959,77
HABER /  MEDYA

Erdoğan Şam’ın düşeceğini biliyor muydu? Ahmet Hakan yazdı

Erdoğan Şam’ın düşeceğini biliyor muydu? Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü yaptığı açıklamaya dikkat çekerek, "Demek ki Erdoğan, Şam’ın düşeceğini öngörüyormuş." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. 13 yıldır devam eden iç savaş son 12 günde bitti.

Baş döndüren gelişmeyi Hürriyet'teki yazısında yorumlayan Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma yaptığı yaptığı açıklamaya dikkat çekti.

Yorumcular Şam rejiminin düşmesine pek şans tanımazken Erdoağan'ın “İdlib, Hama ve Humus. Hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibariyle devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde bu yürüyüş devam etsin.” sözlerine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu açıklamaya baktığımda kendi kendime şunu söylüyorum: Demek ki Erdoğan, Şam’ın düşeceğini öngörüyormuş."

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'de ilerleyen muhaliflerle ilgili flaş açıklamalar
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Erdoğan Şam’a gidecek, Emevi Camii’nde namaz kılacak iddiası gündem oldu
Foto Galeri Erdoğan Şam’a gidecek, Emevi Camii’nde namaz kılacak iddiası gündem oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı'ndan 17 un firması için fahiş fiyat incelemesi
Ticaret Bakanlığı'ndan 17 un firması için fahiş fiyat incelemesi
9 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı! İstanbul için de alarm verildi!
9 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı! İstanbul için de alarm verildi!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü
Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Ticaret Bakanlığı açıkladı: 17 un firmasında fahiş fiyat tespiti!
Ticaret Bakanlığı açıkladı: 17 un firmasında fahiş fiyat tespiti!
20 ilde "Narkokapan-1" operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
20 ilde "Narkokapan-1" operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Sivassporlu Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi
Sivassporlu Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi
Dehşet! Önce eşini sonra da oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
Dehşet! Önce eşini sonra da oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
Şam'da Türkiye modeli! Suriye Geçici Hükümeti Başkanı duyurdu
Şam'da Türkiye modeli! Suriye Geçici Hükümeti Başkanı duyurdu
Turgut Doman skandalı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bana operasyon yapılıyor
Turgut Doman skandalı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bana operasyon yapılıyor
Recep Tayyip Erdoğan: Şu anda dünyada liderler arasında iki kişi kaldık
Recep Tayyip Erdoğan: Şu anda dünyada liderler arasında iki kişi kaldık
Dürzilerin lideri Hecri, Suriye halkını, vatanlarını Baas rejiminden kurtardıkları için tebrik etti
Dürzilerin lideri Hecri, Suriye halkını, vatanlarını Baas rejiminden kurtardıkları için tebrik etti