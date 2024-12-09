Erdoğan Şam’a gidecek, Emevi Camii’nde namaz kılacak iddiası gündem oldu
Suriye'de Esad rejiimi sona erdi halk Şam Emevi camisine gidip şükür namazı kıldı. Öte yandan Suriyeli gazeteci Hüsnü Mahalli, "Fantezi olarak söylemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan atlayıp Şam’a gidecek. Emevi Camii’nde namaz kılacak." iddiasında bulundu.
Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara gelmesinin ardından 1970'de parti içi darbeyle Beşşar Esed'in babası Hafız Esed iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu.
Beşşar Esed ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti. Esed ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi.
Suriye’de muhalif güçler 27 Kasım’da başlattıkları “Özgürlük Harekâtı”nı 7 Aralık gecesi başkent Şam’da sonlandırdı. 61 yıllık kanlı Baas rejiimi sona erdi.
Sabah erken saatlerde Şam'da sokaklara dökülen halk, Emevi Cami Meydanı ile Suriye Radyo ve Televizyon binası çevresinde kutlamalar yaptı.