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Dehşet! Önce eşini sonra da oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dehşet! Önce eşini sonra da oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu

Mersin'de iki gün önce karısını tabancayla öldürüp kaçan zanlı, oğlunu da öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

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Akdeniz ilçesinde bir otel civarında gece saatlerinde silahla vurulmuş biri çocuk 2 kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini, diğer kişinin ise yaralandığını belirledi.

Güvenlik güçlerince yapılan incelemelerde, ağır yaralanan kişinin 7 Aralık'ta eşi Leyla Çakmak'ı (50) tabancayla öldürdükten sonra kaçan Zafer Çakmak (46) olduğu, tabancayla 8 yaşındaki oğlu M.E'yi öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği tespit edildi.

Çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen zanlının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

 7 Aralık'ta yeni satın aldıkları evi temizlemeye giden Leyla Çakmak ile eşi Zafer Çakmak arasında bina önünde tartışma çıkmış, yanında bulundurduğu tabancayla eşini başından vurarak öldüren Zafer Çakmak, kaçmıştı.

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