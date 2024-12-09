ABD'de bir şiddetli deprem daha!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Adak kentinin 107 kilometre güneybatısında olduğunu belirtti.Abone ol
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Alaska eyaletinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD'de şiddetli deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Adak kentinin 107 kilometre güneybatı açıkları olduğunu duyurdu.
Yerin yaklaşık 48 kilometre derinliğinde kaydedilen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
7 şiddetiyle sarsılmıştı
Perşembe günü, ABD'de California'nın kuzey sahilleri açığında 7 büyüklüğündeki deprem meydana gelmiş ve tsunami uyarısında bulunulmuştu.