AK Parti'den CHP'ye Suriye tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aydın'daki Gençlik Kongresi'nde Adnan Menderes'i anarken, CHP'nin Suriye'deki gelişmeleri anlamakta yetersiz kaldığını belirtti. Çelik, "Kendi iç meselelerini anlayamayan bir partinin bölgeyi çözümlemesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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Atatürk Spor Salonu'ndaki AK Parti Aydın İl Gençlik Kongresinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Aydınlı olan merhum başbakan Adnan Menderes'i andı.

"CHP Suriye'deki olayları anlamakta aciz kalıyor"

Suriye'deki denklemin değişmesine rağmen CHP'nin gelişmeleri yıllar öncesinden takip ettiğine dikkati çeken Çelik, "Bana, bugün birisi sordu. Dedi ki 'Her gün televizyonlarda bile görülmesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Suriye'deki olayları anlamakta niye bu kadar aciz duruma düşüyor?' Dedim ki, onlar bırak Suriye'deki olayları anlamayı, kendi partileri içinde ne olup bittiğini anlayamıyorlar ki Suriye'yi anlasınlar, bölgeyi anlasınlar." diye konuştu.