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TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması

TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması

TFF, Sivasspor maçında Rey Manaj'ın faulüyle sakatlanan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz için üzüntüsünü dile getirerek, olayın detaylı şekilde inceleneceğini ve sorumlulara disiplin cezaları uygulanacağını açıkladı. VAR incelemesine rağmen kırmızı kart çıkmayan pozisyonda, sakatlanan Barış Alper sedyeyle sahayı terk etmişti.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor maçında Manaj'ın faulü sonrası sakatlanarak sedyeyle sahadan ayrılan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz hakkında açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Bugün oynanan Net Global Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve A Millî Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. 

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur.''

Sivasspor maçında sarı-kırmızılı takımın 3. golünü atan Barış Alper Yılmaz, uzatmanın son dakikalarında Rey Manaj'ın yaptığı faul sonrası sakatlık yaşamıştı.

Manaj hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Ardından mücadelenin hakemi Turgut Doman, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izlemeye gitti ancak kırmızı kart çıkarmadı.

Aldığı müdahalenin ardından sakatlanan Barış Alper Yılmaz, maçın son anlarında sedyeyle sahadan çıkarıldı.

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