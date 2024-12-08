Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli' açıklaması: Günlük rakamları takip edeceğiz

Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde Ümit Özdağ, oy kullanan 769 delegenin tamamının desteğiyle yeniden Genel Başkan seçildi. Özdağ, kongrede sığınmacı sorununa yönelik "Anadolu Kalesi Projesi" ile çözüm politikalarını sürdüreceklerini belirtti. Partisinin kuruluşunun 28. ayında olduklarını hatırlatan Özdağ, iki seçimi ağır şartlarda geçirdiklerini vurguladı.

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Bugün Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde Ümit Özdağ, Genel Başkanlığa tekrar seçildi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi, divan başkanı ve üyelerinin belirlenmesiyle başladı.

Kongrede, gündem maddelerinin okunması ve oylanmasının ardından Genel Başkan Özdağ konuştu.

Özdağ'ın gündeminde yine Suriye vardı.

"Her gün kaç Suriyelinin gelip gittiği takip edilecek"

Zafer Partisi’nin her gün kaç Suriyelinin geldiğini, gittiğini takip edeceğini aktaran Özdağ, "Zafer Partisi sığınmacı ve kaçaklarla ilgili tespit ve çözüm politikalarını Anadolu Kalesi Projesi kapsamında güçlendirerek devam ettirecektir." ifadesini kullandı.

"Partinin kurulmasının üzerinden 28 ay geçti"

Partisinin kuruluşunun üzerinden 28 ay geçtiğini, en ağır şartlarda iki seçime girdiklerini ve genel seçimlerde 1 milyon 200 binin üzerinde oy aldıklarını söyleyen Özdağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından gerçek muhalefeti halk içinde halkla beraber yaptıklarını ifade etti.

Tek adaylı genel başkanlık seçimi

Genel Başkanlık için Ümit Özdağ'ın tek aday olduğu Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde, konuşmaların ardından delegelerin oy verme işlemine geçildi.

Ümit Özdağ, oy kullanan 769 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa getirildi.