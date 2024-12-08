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İran'dan Esad rejiminin devrilmesi sonrası ilk açıklama

İran'dan Esad rejiminin devrilmesi sonrası ilk açıklama

Suriye'de 61 yıllık rejimin çöküşünün ardından İran, Şam ile dostane ilişkilerin devam edeceğini ve ülkenin güvenlik ve istikrarı için çaba göstereceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin geleceğinin halkına bırakılması gerektiğini vurgularken, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına dayanan uluslararası mekanizmaları desteklediğini belirtti.

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Rejim karşıtı güçler Şam'a girdi ve Suriye'de 61 yıllık rejim çöktü. Suriye'de yaşanan gelişmelerin uluslararası yankımaları ve özellikle İran'ın tutumu merakla bekleniyordu.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesine ilişkin yapılan açıklamada, "İran'ın Suriye'nin birliğine, ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiği" belirtildi.

"Suriye'nin kaderinin belirlenmesi ve Suriye'ye ilişkin kararların alınmasının önemli olduğu" vurgulanan açıklamada, "Suriye'nin geleceği, yıkıcı bir müdahale veya dış dayatma olmaksızın yalnızca bu ülke halkının sorumluluğundadır." ifadeleri kullanıldı.

"İran siyasi süreci ilerletmek için BM Güvenlik Konseyi'nin kararına odaklanan mekanizmaları destekliyor"

Açıklamada, bu hedefe ulaşmak için askeri çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi, terör eylemlerinin önlenmesi ve tüm Suriye halkını temsil eden kapsamlı bir hükümetin oluşturulması için Suriye toplumunun tüm kesimlerinin katılımıyla ulusal diyalogların başlatılması gerektiği ve Tahran'ın siyasi süreci ilerletmek için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına odaklanan uluslararası mekanizmaları desteklediği kaydedildi.

"Şam ve Tahran dost"

Şam ile Tahran arasındaki ilişkilerin "uzun bir geçmişe sahip ve her zaman dostane" olduğu aktarılan açıklamada, İran'ın bu ilişkilerin, iki ülkenin ortak çıkarlara ve uluslararası hedeflerin yerine getirilmesine dayanan yaklaşımla devam etmesini beklediği kaydedildi.

"Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisi için her türlü çabayı sarf edeceğiz"

Açıklamada, İran'ın, "Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisi için her türlü çabayı sarf edeceği, bu amaçla nüfuz sahibi tüm taraflarla istişarelerini sürdüreceği ve Suriye siyaset ve güvenlik alanındaki etkili aktörlerin tutumlarını dikkate alarak uygun yaklaşım ve pozisyonları benimseyeceği" belirtildi.

 

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