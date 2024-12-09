ABD'den Suriye'ye operasyon! Yıkım filosu bombalıyor

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 8 Aralık'ta Suriye'nin merkezinde DEAŞ kamplarını ve militanlarını hedef alarak 75'ten fazla bölgeyi vurduğunu duyurdu. B-52, F-15 ve A-10 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava saldırılarının, IŞİD'in yeniden yapılanmasını engellemeyi amaçladığı belirtildi.

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Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de rejim karşıtı muhalifler tarafından Esad rejiminin devrilmesinin ardından ABD Merkez Komutanlığı Kuvvetleri'nden (CENTCOM) çarpıcı bir açıklama geldi.

ABD Suriye'de 75'ten fazla bölgeyi vurdu

CENTCOM, ABD'nin "yıkım filosunun" Suriye'nin merkezinde bilinen DEAŞ kamplarını ve militanlarına hava harekatı düzenlediğini duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, 8 Aralık'ta Suriye'nin merkezinde bilinen IŞİD kamplarını ve militanlarını hedef alan onlarca hassas hava saldırısı düzenledi.

IŞİD liderlerine, mensuplarına ve kamplarına yönelik saldırılar, terör örgütünün dış operasyonlar gerçekleştirmesini engellemek ve örgütün mevcut durumdan yararlanarak Suriye'nin merkezinde yeniden yapılanma arayışına girmesini engellemek amacıyla, örgütün dağıtılması, etkisiz hale getirilmesi ve yenilgiye uğratılması amacıyla sürdürülen misyonun bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir.

'Çok sayida ABD savaş uçağı operasyona katıldı'

Operasyonda, B-52'ler, F-15'ler ve A-10'lar da dahil olmak üzere çok sayıda ABD Hava Kuvvetleri uçağı kullanılarak 75'ten fazla hedef vuruldu.

Çatışmalarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor ve sivil kayıpların olduğuna dair bir belirti yok.

CENTCOM, bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte, Suriye'deki bu dinamik dönemde bile IŞİD'in operasyonel kabiliyetlerini zayıflatmaya yönelik operasyonlar yürütmeye devam edecektir.

"Hiç şüphe yok ki, IŞİD'in yeniden yapılanmasına ve Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına izin vermeyeceğiz," dedi General Michael Erik Kurilla, "Suriye'deki tüm örgütler, IŞİD ile ortaklık kurmaları veya onu herhangi bir şekilde desteklemeleri halinde onları sorumlu tutacağımızı bilmelidir."