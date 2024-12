ABD'den Suriye'ye operasyon! Yıkım filosu bombalıyor

Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de rejim karşıtı muhalifler tarafından Esad rejiminin devrilmesinin ardından ABD Merkez Komutanlığı Kuvvetleri'nden (CENTCOM) çarpıcı bir açıklama geldi.

CENTCOM, ABD'nin "yıkım filosunun" Suriye'nin merkezinde bilinen DEAŞ kamplarını ve militanlarına hava harekatı düzenlediğini duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, 8 Aralık'ta Suriye'nin merkezinde bilinen IŞİD kamplarını ve militanlarını hedef alan onlarca hassas hava saldırısı düzenledi.

IŞİD liderlerine, mensuplarına ve kamplarına yönelik saldırılar, terör örgütünün dış operasyonlar gerçekleştirmesini engellemek ve örgütün mevcut durumdan yararlanarak Suriye'nin merkezinde yeniden yapılanma arayışına girmesini engellemek amacıyla, örgütün dağıtılması, etkisiz hale getirilmesi ve yenilgiye uğratılması amacıyla sürdürülen misyonun bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir.

Operasyonda, B-52'ler, F-15'ler ve A-10'lar da dahil olmak üzere çok sayıda ABD Hava Kuvvetleri uçağı kullanılarak 75'ten fazla hedef vuruldu.

Çatışmalarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor ve sivil kayıpların olduğuna dair bir belirti yok.

CENTCOM, bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte, Suriye'deki bu dinamik dönemde bile IŞİD'in operasyonel kabiliyetlerini zayıflatmaya yönelik operasyonlar yürütmeye devam edecektir.

"Hiç şüphe yok ki, IŞİD'in yeniden yapılanmasına ve Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına izin vermeyeceğiz," dedi General Michael Erik Kurilla, "Suriye'deki tüm örgütler, IŞİD ile ortaklık kurmaları veya onu herhangi bir şekilde desteklemeleri halinde onları sorumlu tutacağımızı bilmelidir."

𝐔.𝐒. 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐬 𝐃𝐨𝐳𝐞𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐀𝐢𝐫𝐬𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐄𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐈𝐒𝐈𝐒 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐬 𝐢𝐧 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐒𝐲𝐫𝐢𝐚



U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted dozens of precision airstrikes targeting known ISIS camps and… pic.twitter.com/E7CUPuPehf