Ticaret Bakanlığı açıkladı: 17 un firmasında fahiş fiyat tespiti!

Ticaret Bakanlığı gıdada fahiş fiyat uygulayan firmalara yönelik gerçekleştirdiği denetimini sürüyor.Abone ol
Bakanlık bugün duyurduğu denetimde, 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı olarak fiyat artışı gerçekleştirdiğini tespit etti.
Gıda fiyatlarındaki haksız yükseliş, Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı. Bakanlık bu kez un firmalarını denetledi.
''İdari süreç başlatıldı"
''11 ilde faaliyet gösteren 21 un fabrikasında yapılan 50 kilogramlık ekmeklik un fiyatları denetimleri sonucunda, 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı olarak fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalar hakkında gerekli idari süreçler başlatıldı.''