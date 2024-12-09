BIST 10.194
DOLAR 34,82
EURO 36,76
ALTIN 2.959,77
HABER /  GÜNCEL

20 ilde "Narkokapan-1" operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ticaretine yönelik 20 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Narkokapan-1" operasyonlarında 34 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Abone ol

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu ticaretine yönelik cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya, Diyarbakır, Manisa, Aksaray, Van, Adana, Siirt, İstanbul, Sivas, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Muş, Tekirdağ, Rize, Mersin, Bingöl, Iğdır, İzmir ve Mardin'de il jandarma komutanlıkları tarafından "Narkokapan-1" operasyonları gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlar sonucu 640 kilogram uyuşturucu madde, 225 bin kök kenevir ve skunk ve 21 bin 768 uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, zehir taciri ve sokak satıcısı 37 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 34'ünün tutuklandığını, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nda en büyük hedeflerimizden biri de ülkemizi uyuşturucuya karşı ulaşılmaz ve yasaklı bir kale haline getirmektir. Hem uyuşturucunun arzıyla hem de uyuşturucuya olan taleple mücadelemizi sürdürüyoruz. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şam düştü, 61 yıllık Baas rejimi çöktü! Esed'in kaçışı gazete manşetlerinde
Foto Galeri Şam düştü, 61 yıllık Baas rejimi çöktü! Esed'in kaçışı gazete manşetlerinde Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sivassporlu Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi
Sivassporlu Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi
Dehşet! Önce eşini sonra da oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
Dehşet! Önce eşini sonra da oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
Şam'da Türkiye modeli! Suriye Geçici Hükümeti Başkanı duyurdu
Şam'da Türkiye modeli! Suriye Geçici Hükümeti Başkanı duyurdu
Turgut Doman skandalı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bana operasyon yapılıyor
Turgut Doman skandalı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bana operasyon yapılıyor
Recep Tayyip Erdoğan: Şu anda dünyada liderler arasında iki kişi kaldık
Recep Tayyip Erdoğan: Şu anda dünyada liderler arasında iki kişi kaldık
Dürzilerin lideri Hecri, Suriye halkını, vatanlarını Baas rejiminden kurtardıkları için tebrik etti
Dürzilerin lideri Hecri, Suriye halkını, vatanlarını Baas rejiminden kurtardıkları için tebrik etti
ABD'den Suriye'ye operasyon! Yıkım filosu bombalıyor
ABD'den Suriye'ye operasyon! Yıkım filosu bombalıyor
ABD'de bir şiddetli deprem daha!
ABD'de bir şiddetli deprem daha!
Suriyeliler ülkelerine geri dönecek mi? Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama
Suriyeliler ülkelerine geri dönecek mi? Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama
Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli' açıklaması: Günlük rakamları takip edeceğiz
Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli' açıklaması: Günlük rakamları takip edeceğiz
İran'dan Esad rejiminin devrilmesi sonrası ilk açıklama
İran'dan Esad rejiminin devrilmesi sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 2-3 ay çok önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 2-3 ay çok önemli