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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'de ilerleyen muhaliflerle ilgili flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'de ilerleyen muhaliflerle ilgili flaş açıklamalar

Cumpurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de ilerleyişini sürdüren Esed karşıtı muhaliflerle ilgili "İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin.

"Esed'e 'gel görüşelim' dedik olumlu yanıt vermedi"

Terör örgütleri ile direniş devam ederken Esed'e bir çağrımız olmuştu. 'Gel Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim' demiştik. Ne yazık ki bu işte olumlu bir cevap alamadık.

Gönlümüz bunları istemiyor. Bölge sıkıntıda. Dün Lübnan’dan bir görüşme talebi aldı. İnşallah görüşeceğiz. Beyrut’ta her taraf yerle yeksan olmuş. Dünyanın suskun olduğu dönemde yardımlarımıza devam edeceğiz.

Tüm dünya BM olmak üzere, dün Guterres’le görüşmem oldu. Her türlü gayreti göstereceklerini söylediler. Bölgedeki ateşkesi nasıl devam ettireceğiz, BM tek çıkış yolu.

İsrail kendisi hakkında verilmiş kararlardan sıyrıldı. İnsanlık hesabını soracak. İsrail'in vahşetini, soykırımını hep birlikte dünya devletleri olarak hesabını sormamız gerekiyor.

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