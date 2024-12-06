Enerji Bakanı Bayraktar: Yeni rezerv çalışmalarımız devam edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye Maden Zirvesi’nde konuştu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yeni rezervlerin tespit edilerek ekonomimize kazandırılması için çalışmalarımız devam edecek" açıklamasında bulundu.

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Bakan Bayraktar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Maden sektörünün gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payını yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni teknolojiler çevre dostu bir üretim süreci oluşturuyor. Yeni rezervlerin tespit edilerek ekonomimize kazandırılması için çalışmalarımız devam edecek. Bor madeninde 1,3 milyar dolar satış gerçekleştirerek rekor kıracağız. Bor madeninde 1,3 milyar dolar satış gerçekleştirerek rekor kıracağız. Ülkemiz nadir toprak elementleri alanında çok büyük potansiyele sahip."