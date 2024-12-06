Tahliye olan Nasuh Mahruki'den ilk paylaşım geldi

AKUT'un kurucu genel başkanı Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye kararının ardından Mahruki'den ilk açıklama geldi.

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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle, 20 Kasım Çarşamba günü tutuklanmıştı. Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz, üst mahkeme tarafından kabul edildi. Mahruki'nin tahliyesine karar verildi.

Tahliye kararının ardından Mahruki, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Kavuştuk... Türk milletinin vicdanına, sağduyusuna, yüksek ahlakına ve adalete, adil hukuk insanlarının varlığına olan inancımızı ve güvenimizi bir an bile yitirmedik.

Yanımızda olan, yanımızda olduğunu hissettiren, her şekilde destek veren, vermeye çalışan, sahip çıkan herkese sonsuz teşekkürlerimizle. Hepinizi çok seviyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz."