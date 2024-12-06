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İsrailli istihbaratçıdan sınırda Esed rejimi tampon bölge oluşturabilir iddiası

İsrailli istihbaratçıdan sınırda Esed rejimi tampon bölge oluşturabilir iddiası

İsrailli eski İstihbarat görevlisi, Tel Aviv ile Suriye'deki rejim karşıtı gruplar arasında, "Esed rejiminin oluşturabileceği bir tampon bölgeye" ihtiyaç olduğunu iddia etti.

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İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan eski İstihbarat görevlisi Albay Amit Yagur, Suriye'de yaşanan olayların son derece stratejik bir kırılma olduğunu öne sürerek, çeşitli değerlendirmede bulundu.

İsrail ile Suriye'deki rejim karşıtı silahlı gruplar arasında tampon bölge kurulması gerektiğini savunan Yagur, "Sünnilerle aramızda bir tampon bölge sağlamamız gerekiyor. Bu tampon bölge ya tamamen İsrail ordusu tarafından korunacak ki bu daha az gerçekçi ya da en azından çok zayıflamış bir durumda olan Esed rejimi tarafından korunacak." dedi.

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten sonra ortaya çıkan tabloda, olayları "bir kenardan oturup izleyemeyeceğini" ileri süren Yagur, "Bir şekilde bu meseleye müdahil olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Suriye'deki olaylara ilişkin İsrail'in dahli olup olmadığını bilmediğini söyleyen Yagur, Hizbullah'ın zayıflaması ve rejimin yardımına gelememesiyle "Suriye'de bir boşluk oluştuğunu" öne sürdü.

Yagur, Suriye'deki gelişmelerin Sykes-Picot Anlaşması'nın tektonik çöküşü olduğunu savunarak, "Bu anlaşma, 1916'dan beri Orta Doğu’da düzeni sağlamıştır. Eski düzenin temellerinde büyük bir çöküş var." ifadesini kullandı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

Halep'in merkezinin büyük bölümünü 30 Kasım'da rejim güçlerinden alan, rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

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