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Galatasaray Victor Nelsson'a veda ediyor... Menajeriyle görüşüldü, işte yeni adresi

Galatasaray Victor Nelsson'a veda ediyor... Menajeriyle görüşüldü, işte yeni adresi

Galatasaray'da bu sezon en çok eleştirilen isim olan Victor Nelsson için İngiltere Premier Lig'den sürpriz bir talip ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar tecrübeli oyuncuyu takımdan göndermeye sıcak bakıyor. İşte detaylar...

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Bu sezon zaman zaman yaptığı kritik hatalarla belki de en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Victor Nelsson, Okan Buruk'un da gözünden düşerken, tecrübeli oyuncu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

İngiltere Championship takımlarından Burnley'in yıldız futbolcuyu kiralamak istediği belirlendi. Ada kulübünün Premier Lig'e çıkılması durumunda devreye girecek olan zorunlu satın alma opsiyonuyla Nelsson'u kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi.

Burnley şu anda zirvenin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. İngiliz kulübünün şu anda sadece Nelsson'un menajeriyle görüştüğü, kısa süre içinde resmi teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.

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