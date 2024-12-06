Bakanlık İfşa etmeye devam ediyor! Zeytinyağından ve sucuktan çıkanlara bakın!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlığın taklit ve tağşiş yapılan ürünlere yönelik denetimlerinde sucukta mekanik ayrılmış kanatlı et, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, köride nişasta, zeytinyağında da tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

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Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Zeytinyağında bulunmaması gereken ürünlerde tohum yağları yer alması ile bazı ürünlerde kanatlı eti ve sakatat tespiti gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

Listeye 21 ürün daha eklendi

5 Aralık taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda toplam 21 marka bulunuyor. Son testlerde sucukta mekanik ayrılmış kanatlı et, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, köride nişasta, zeytinyağında da tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi. Tam yağlı kaşar peynirde ise yağ oranının düşük çıktığı görüldü.