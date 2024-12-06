BIST 10.030
DOLAR 34,80
EURO 36,81
ALTIN 2.951,43
HABER /  SPOR

Ahmet Köse gece yarısı duyurdu! TFF'deki görevini bıraktı, istifa açıklaması olay

Ahmet Köse gece yarısı duyurdu! TFF'deki görevini bıraktı, istifa açıklaması olay

Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifalara bir yenisi daha eklendi. Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse gece saatlerinde yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ahmet Köse, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığının ve ilgili kurulların tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden uzaklaşarak, denge oluşturmak adına adaletten ödün verdiği, başarılı, emek ve çabayı hiçe sayan, hasmane bir tutum sergilediği tüm spor kamuoyunun gözleri önünde açıkça görülmektedir.

"Söylemler ve eylemler zıt"

Ne yazık ki, Türkiye Futbol Federasyonu, yönetilmekten ziyade ilkel bir bakış açısıyla idare edilmektedir. Sadakat ile liyakat kavramları birbirine karıştırılmıştır. Federasyonumuzun söylemleriyle eylemleri taban tabana zıt bir hale geldiği için hissettiğim sorumluluk gereği, Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum.

ÖNCEKİ HABERLER
Panik yaratan deprem! AFAD son verileri açıkladı
Panik yaratan deprem! AFAD son verileri açıkladı
Mutlaka yapılacak dedi noktayı koydu! Asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
Mutlaka yapılacak dedi noktayı koydu! Asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
"Çengel-8" operasyonlarında 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi
"Çengel-8" operasyonlarında 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi
Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Mesai saatleri dışında da çalışma yolu...
Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Mesai saatleri dışında da çalışma yolu...
Dursun Özbek'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na yanıt: Hadsiz açıklamalar
Dursun Özbek'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na yanıt: Hadsiz açıklamalar
Okullarda yeni dönem başladı Resmi Gazete'de yayımlandı 4 yıl değiştirilmeyecek
Okullarda yeni dönem başladı Resmi Gazete'de yayımlandı 4 yıl değiştirilmeyecek
Michelin Rehberi Türkiye'de tavsiye edilen restoran ve şefleri açıkladı MasterChef şampiyonu da listede
Michelin Rehberi Türkiye'de tavsiye edilen restoran ve şefleri açıkladı MasterChef şampiyonu da listede
Anadolu Efes deplasmanda Zalgiris'e boyun eğdi
Anadolu Efes deplasmanda Zalgiris'e boyun eğdi
Feerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'i devirdi
Feerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'i devirdi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 24 bin dönüm araziye el koydu
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 24 bin dönüm araziye el koydu
Kassam Tugayları Gazze'de 50 İsrail askerini yüksek patlayıcı mayınla hedef aldı
Kassam Tugayları Gazze'de 50 İsrail askerini yüksek patlayıcı mayınla hedef aldı