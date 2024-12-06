Ahmet Köse gece yarısı duyurdu! TFF'deki görevini bıraktı, istifa açıklaması olay

Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifalara bir yenisi daha eklendi. Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse gece saatlerinde yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ahmet Köse, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığının ve ilgili kurulların tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden uzaklaşarak, denge oluşturmak adına adaletten ödün verdiği, başarılı, emek ve çabayı hiçe sayan, hasmane bir tutum sergilediği tüm spor kamuoyunun gözleri önünde açıkça görülmektedir.

"Söylemler ve eylemler zıt"

Ne yazık ki, Türkiye Futbol Federasyonu, yönetilmekten ziyade ilkel bir bakış açısıyla idare edilmektedir. Sadakat ile liyakat kavramları birbirine karıştırılmıştır. Federasyonumuzun söylemleriyle eylemleri taban tabana zıt bir hale geldiği için hissettiğim sorumluluk gereği, Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum.