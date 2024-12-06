BIST 10.030
DOLAR 34,80
EURO 36,81
ALTIN 2.951,43
HABER /  SPOR

Feerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'i devirdi

Feerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'i devirdi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'i 82-70 yendi.

Abone ol

Wizink Center'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci periyottaki etkili hücumları sonucunda soyunma odasına 37-31 üstün gitti.

İkinci devrede skor üstünlüğünü elinde tutan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 60-47 önde bitirdiği karşılaşmayı 82-70 kazandı.

Konuk takımda Nigel Hayes-Davis, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 10. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 8. yenilgisini yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 24 bin dönüm araziye el koydu
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 24 bin dönüm araziye el koydu
Kassam Tugayları Gazze'de 50 İsrail askerini yüksek patlayıcı mayınla hedef aldı
Kassam Tugayları Gazze'de 50 İsrail askerini yüksek patlayıcı mayınla hedef aldı
Türkiye Kupası'nda 5. tura kalan takımlar belli oldu
Türkiye Kupası'nda 5. tura kalan takımlar belli oldu
AFAD şiddetini duyurdu: Diyarbakır'da deprem
AFAD şiddetini duyurdu: Diyarbakır'da deprem
Bakan Ersoy: Dünya gastronomi sahnesindeki önemimiz giderek artıyor
Bakan Ersoy: Dünya gastronomi sahnesindeki önemimiz giderek artıyor
Rus gazı alan ülkelere müjde: Resmen kaldırıldı
Rus gazı alan ülkelere müjde: Resmen kaldırıldı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu canlı yayındayken istifaya davet etti
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu canlı yayındayken istifaya davet etti
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem
Terör bağlantıları nedeniyle mal varlıkları dondurulan 2 kişinin bilgileri güncellendi
Terör bağlantıları nedeniyle mal varlıkları dondurulan 2 kişinin bilgileri güncellendi
Bakan Fidan, Arap Ligi Genel Sekreteri Gheit ile görüştü
Bakan Fidan, Arap Ligi Genel Sekreteri Gheit ile görüştü
Davut Gül: İstanbul'da 4 terör saldırısı engellendi
Davut Gül: İstanbul'da 4 terör saldırısı engellendi