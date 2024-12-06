Türkiye Kupası'nda 5. tura kalan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, oynanan maçlarla sona erdi ve 5. tura yükselen takımlar belli oldu. Kupanın 5. eleme turu kura çekimi ise yarın yapılacak.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu, bugün oynana maçların ardından tamamlandı.
Organizasyonun öğlen seansında oynanan 3 karşılaşmanın ardından 4. tur mücadelesi, 3 müsabakayla sona erdi.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Ümraniyespor-Isparta: 3-2
Ankara Demir-Kastamonuspor: 1-3
Karaman FK-Esenler Erokspor: 0-2
Atakaş Hatayspor-Osmaniyespor: 5-0
Çaykur Rizespor-Silivrispor: 3-2
Gaziantep FK-Batman Petrolspor: 1-0
Kupada 5. eleme turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura çıkan takımlar şöyle:
Muş Spor
Karacabey Belediye Spor
Antalyaspor
Adana Demirspor
52 Orduspor FK
Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
1461 Trabzon FK
Amed SK
Erzurumspor FK
Bucaspor 1928
İskenderunspor A.Ş.
Etimesgut Belediyespor
Çorluspor 1947
Gençlerbirliği
Menemen FK
Keçiörengücü
Kırklarelispor
24Erzincanspor
Ankaragücü
Konyaspor
Van Spor FK
Ümraniyespor
GMG Kastamonuspor
Esenler Erokspor
Hatayspor
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. Turdan katılacak takımlar:
Göztepe
Eyüpspor
Kasımpaşa
Sivasspor
Bodrum FK
Çorum FK
Boluspor
Kocaelispor
Sakaryaspor