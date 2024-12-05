Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilisi: Bölgedeki sağlık sistemi çöküşün eşiğinde

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki durumun benzeri görülmemiş bir kötüleşmeyle karşı karşıya bulunduğunu, sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğunu belirtti.

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Sağlık Bakanlığı müsteşar vekili Mahir Şamiye, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneler, İsrail saldırılarının doğrudan hedefi haline geldi; hastaneler güvenlik riskleri nedeniyle yaralıları nakledemez ve kabul edemez hale geldi" dedi.

Şamiye, kuzeydeki en büyük hastane olan Kemal Advan Hastanesi'ne İsrail ordusunun bomba ve mermi atan "Quadcopter" tipi dronlarla sürekli saldırılar düzenlediğini aktardı.

İsrail saldırılarının hastanedeki oksijen sistemini tamamen kullanılmaz hale getirdiğini, teknik ekiplerin de ekipmanın bakımını yapamadığını kaydeden Şamiye, bu nedenle cerrahi operasyonların durduğunu, hastalarda hayati tehlike oluştuğunu ifade etti.

Şamiye, hastane alanlarının herkesin hedef alındığını tehlikeli savaş bölgeleri haline geldiğini söyledi.

Bombalama ve açılan ateş sonucu sağlık ekiplerinin doğrudan hedef alındığına dikkati çeken Şamiye, bu saldırıların yanı sıra İsrail'in özellikle laboratuvarlarla ilgili ilaç ve tıbbi malzemelerin girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle hastanelerin temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini dile getirdi.

Ambulans ve ilk yardım hizmetleri aksatılıyor

Şamiye, "İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle sivil savunma ve ambulans ekipleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan binlerce Filistinliye hala ulaşamıyor." diye konuştu.

Bakanlık yetkilisi, "İsrail güçleri kuzey bölgelerinde saldırıları yoğunlaştırdığı 5 Ekim'den itibaren ambulans, ilk yardım sistemini çökertti; bu da yaralıların kurtarılmasını aksatıyor." ifadesini kullandı.

Şamiye, Gazze kentinde de durumun farksız olduğuna işaret ederek, Gazze'de zorla yerinden edilen çok sayıda Filistinlinin bulunduğunu, bölgedeki şartların çok ağır ve hastanelerin çok kalabalık olduğunu dile getirdi.

"Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sistemi çöküşün eşiğinde, yaralıları karşılayacak boş yatak yok." diyen Şamiye, acil vakalar için tahsis edilen Şifa Hastanesi'nin kapasitesinin üzerinde çalıştığını söyledi.

Şamiye, 100 yataklı Uluslararası El-Helou Hastanesinin tamamen dolduğunu; Ehli Hastanesi'nde ise yaralıların alınması için belirlenen çadırların da dolu olduğunu belirtti.

Uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısı

Uluslararası topluma Gazze Şeridi'ndeki sağlık sektörünün kurtarılması; sağlık ve hastane ekiplerine uluslararası koruma sağlanması için acilen harekete geçme çağrısında bulunan Şamiye, kuzeydeki bölgelere ambulansların girebilmesi, hasta ve yaralıların nakli için güvenli yollar açılması, uluslararası sağlık ekiplerinin yerel ekiplere destekte bulunması ve çalışmalarının önünün açılmasını istedi.

Şamiye, sağlık sisteminin çökmesini önlemek için ambulans ve ilk yardım sistemi ile temel ilaçlar, tıbbi malzeme ve yakıt da dahil olmak üzere ilaç stokunu güçlendirmenin ve İsrail'in ilaç ve ekipman girişine yönelik kısıtlamalarını kaldırmanın gerekliliğini vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın, 44 bin 580 Filistinli öldü, 105 bin 739 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, ekim ayının ilk haftasından bu yan Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun saldırılar düzenliyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hastaneleri bombalaması, sağlık ekipleri ve ambulansları hedef almasının yanı sıra uygulanan sıkı kuşatma, sınır kapılarının kapatılması, gerekli sağlık malzemelerinin olmaması ve hastaların tedavi için bölgeden çıkışlarının engellenmesi sonucu Gazze Şeridi'ndeki sağlık şartlarının felaket seviyeye ulaştığı belirtiliyor.