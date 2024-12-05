Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü! Yeni bir aşamaya gelindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Millî Güvenlik Kurulu toplantısı esnasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone ol

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Millî Güvenlik Kurulu toplantısı esnasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Başkanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Millî Güvenlik Kurulu toplantısı esnasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye ihtilafında serinkanlılıkla yönetilen yeni bir aşamaya gelindiğini, Suriye’nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye’nin en büyük temennisi olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen aşamada Suriye rejiminin ivedi bir biçimde kapsamlı siyasi çözüm için kendi halkıyla angaje olması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tansiyonun düşürülmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin önünün açılması için çaba gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade etti."